Степашин о Йокановиче в «Динамо»: «Сербы – это почти русские, они нас здорово поддержали»

отметил теплые отношения между россиянами и сербами.

– – немецкий тренер, а Йоканович недавно тренировал английский «Шеффилд». Меняем немецкий стиль на английский?

– Во-первых, Сандро итальянец на самом деле. Что касается Йокановича… Сербы – это почти русские, что там говорить. Обратите внимание, как они нас здорово поддержали. Извините, что я на политику снова перебрасываюсь.

Сербам понятен характер русского человека и отечественного футбола. Тем паче что команда-то создана Сандро хорошая, позиции все сохранили мы. Так что будем бороться и не переживать, в отличие от «Спартака»...

– А ведь писали, что «Динамо» нацелилось на бывшего тренера «Локомотива» , а потом вроде решили, что его оборонительный стиль для «Динамо» не подходит. Это вы отговорили?

– Это технология. Было несколько кандидатов.

Тут еще одна позиция есть. Нам очень важно, чтобы тренер, который будет тренировать «Динамо», ни в коей степени не зависел от агентской позиции. Надеюсь, исполком разберется с этой категорией граждан.

Йоканович – человек, что называется, свободный в выборе решения. Не его нам навязали, а это был выбор «Динамо». Вот это очень важно, – сказал член совета директоров .