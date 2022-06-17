Степашин о Йокановиче в «Динамо»: «Сербы – это почти русские, они нас здорово поддержали»

Сергей Степашин отметил теплые отношения между россиянами и сербами.
– Сандро Шварц – немецкий тренер, а Йоканович недавно тренировал английский «Шеффилд». Меняем немецкий стиль на английский?
– Во-первых, Сандро итальянец на самом деле. Что касается Йокановича… Сербы – это почти русские, что там говорить. Обратите внимание, как они нас здорово поддержали. Извините, что я на политику снова перебрасываюсь.
Сербам понятен характер русского человека и отечественного футбола. Тем паче что команда-то создана Сандро хорошая, позиции все сохранили мы. Так что будем бороться и не переживать, в отличие от «Спартака»...
– А ведь писали, что «Динамо» нацелилось на бывшего тренера «Локомотива» Марко Николича, а потом вроде решили, что его оборонительный стиль для «Динамо» не подходит. Это вы отговорили?
– Это технология. Было несколько кандидатов.
Тут еще одна позиция есть. Нам очень важно, чтобы тренер, который будет тренировать «Динамо», ни в коей степени не зависел от агентской позиции. Надеюсь, исполком РФС разберется с этой категорией граждан.
Йоканович – человек, что называется, свободный в выборе решения. Не его нам навязали, а это был выбор «Динамо». Вот это очень важно, – сказал член совета директоров «Динамо».