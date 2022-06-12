«Роналду остается лучшим, и выступать как Бензема и Модрич не все способны». Тчуамени о футбольном долголетии

Хавбек «Реала» заявил о желании долгие годы играть на высоком уровне.

«Меня вдохновляет долголетие, не все способны [в таком возрасте] выступать так, как или даже , которому 36 лет – а он играет великолепно.

Также можно привести в пример , который по-прежнему играет на очень высоком уровне и остается лучшим», – сказал полузащитник, приобретенный у «Монако».

«Реал» выложил за Тчуамени 100 млн евро. Дороже брали только Бэйла, Роналду и Азара