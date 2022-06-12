«Роналду остается лучшим, и выступать как Бензема и Модрич не все способны». Тчуамени о футбольном долголетии

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Хавбек «Реала» Орельен Тчуамени заявил о желании долгие годы играть на высоком уровне.

«Меня вдохновляет долголетие, не все способны [в таком возрасте] выступать так, как Карим Бензема или даже Лука Модрич, которому 36 лет – а он играет великолепно.

Также можно привести в пример Криштиану Роналду, который по-прежнему играет на очень высоком уровне и остается лучшим», – сказал полузащитник, приобретенный у «Монако».

«Реал» выложил за Тчуамени 100 млн евро. Дороже брали только Бэйла, Роналду и Азара

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