«Роналду остается лучшим, и выступать как Бензема и Модрич не все способны». Тчуамени о футбольном долголетии

Хавбек «Реала» Орельен Тчуамени заявил о желании долгие годы играть на высоком уровне.
«Меня вдохновляет долголетие, не все способны [в таком возрасте] выступать так, как Карим Бензема или даже Лука Модрич, которому 36 лет – а он играет великолепно.
Также можно привести в пример Криштиану Роналду, который по-прежнему играет на очень высоком уровне и остается лучшим», – сказал полузащитник, приобретенный у «Монако».
«Реал» выложил за Тчуамени 100 млн евро. Дороже брали только Бэйла, Роналду и Азара