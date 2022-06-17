«Бавария» повысит предложение по Мане почти до 50 млн евро. Договоренность с «Ливерпулем» крайне близка

в ближайшие дни может перейти в «Баварию» из .

По данным Sky Sports News, вингер крайне близок к переходу в мюнхенский клуб, так как готовит новое предложение в размере 42,5 млн фунтов (почти 50 млн евро). Эта сумма соответствует запросам «Ливерпуля».

Новый раунд переговоров по сенегальцу запланирован на сегодня. У всех сторон есть желание закрыть сделку.

Мане – главная цель «Баварии». Согласие на переход он дал еще в мае. Сообщалось, что игрок согласовал контракт сроком на три года.

Мюнхенцы надеялись на то, что «Ливерпуль» сделает им одолжение, помня о трансфере Тиаго. Но английский клуб отклонил несколько предложений «Баварии», и немецкий клуб решил повысить сумму.

В минувшем сезоне 30-летний футболист провел 50 матчей за клуб во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 2 передачи. Статистику Мане можно изучить здесь.