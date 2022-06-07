Роман Широков: «Рубин» – единственный, кто очень жидко обосрался. Пусть Газизов и Сайманов уже успокоятся – ничего страшного, побудут в ФНЛ»

Теги Рубин Роман Широков премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Рустем Сайманов Уфа Шамиль Газизов Спорт-Экспресс Ашот Хачатурянц контент Футбол

Роман Широков резко высказался про «Рубин» и «Уфу».

«Я не слышал, чтобы Хачатурянц говорил о моратории на вылет из РПЛ.

Газизов и Сайманов могут говорить все что хочешь. Пусть, наверное, они уже успокоятся. Они по ходу сезона хотели менять правила в угоду кого-то. Об этом стоит уже забыть.

Все команды были в одинаковых условиях. Ничего страшного, побудут в ФНЛ. Раз такие сильные, то выйдут обратно!

У «Рубина» уехали легионеры и спортивный принцип был нарушен? Все команды понесли потери. Они единственные, кто очень жидко обосрались», – заявил бывший полузащитник сборной России.

«Хачатурянц обещал, что вылета не будет. Потом люди отказались от своих слов». Боссы «Уфы» и «Ростова» разворошили историю моратория в РПЛ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные