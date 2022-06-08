Бесчастных об отъезде легионеров: «Поднимется спрос на россиян, футбол очистится: никто не будет платить огромные деньги, их теперь надо зарабатывать»

считает, что футбол в России очистится после отъезда легионеров.

– , в которой вы работаете, пробилась в ФНЛ. В следующем сезоне сыграете с «Рубином» и «Уфой».

– Встретиться с такими соперниками – точно плюс для нас. Такой опыт поможет понять наши сильные и слабые стороны. В ПФЛ наши футболисты себя проявили, но ФНЛ – это другой уровень, другие перелеты, другой график. Очень специфическая лига, где многое будет зависеть от здоровья игроков: кто-то сломается, а другой в это время, наоборот, закалится.

– «Рубин» взрывает трансферный рынок, скупая лучших игроков ФНЛ. Что думаете об этом?

– Я так понимаю, они поставили себе конкретную задачу – вернуться в . Думаю, бюджет, который у них сейчас есть в ФНЛ, позволит не только выполнить задачу по выходу в высшую лигу, но и приобрести костяк на будущее.

Потому что клуб должен понимать, с кем выйдет в Премьер-лигу. Естественно, там будут точечные усиления, но не такие, что ты взял и скупил всех иностранцев. С учетом того, что они уезжают, сейчас резко поднимется спрос на российских футболистов. В связи с этой ситуацией внутри России футбол очистится: никто не будет платить огромные деньги, их теперь надо зарабатывать, – сказал тренер «Родины».