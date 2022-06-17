Глава Ла Лиги о жалобе на «ПСЖ»: «Это не из-за ситуации с Мбаппе и «Реалом», а ради чистоты футбола»

Глава Ла Лиги высказался о жалобе в УЕФА на «ПСЖ» по поводу финансового фэйр-плей.

«Мы осуждаем «ПСЖ» не из-за ситуации с Мбаппе и , а ради чистоты экосистемы европейского футбола.

Мы жаловались на «Сити» и «ПСЖ» еще в 2017 году, и оба клуба попали под санкции УЕФА. Однако CAS [спортивный арбитражный суд] в итоге неожиданно отменил эти решения.

Если бы мы взглянули на ситуацию с точки зрения экономии и обмана, то это было бы нарушением наших правил управления. Мы хотим, чтобы борьба была как можно более чистой, но эти клубы наносят огромный вред в плане контроля экономики», – сказал .

УЕФА изучает финансы «ПСЖ». Против клуба могут открыть дело, если будут обнаружены нарушения