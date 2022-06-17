Погба про «МЮ»: «Я возвращался после травмы, но им было все равно. Нужно чувствовать, что ты важен. Все кончено, если этого нет»

недоволен тем, как относился к нему.

«Игроку нужно чувствовать себя важным для клуба. Это должно быть так. Если этого нет, то все кончено.

Я возвращался после травмы, и они не помогли мне. Им было все равно на мое самочувствие. Поэтому мне нужно было поехать в сборную – там я вернул уверенность в себе», – сказал полузащитник в документальном фильме The Pogmentary на Amazon Prime.

Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году. Он покинет клуб этим летом в качестве свободного агента.