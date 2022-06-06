Каннаваро про Погба: «Тот хавбек, которого мы видели в последние годы, «Юве» пользы не принесет»

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия Фабио Каннаваро Сборная Франции по футболу серия А Италия Поль Погба Футбол

Фабио Каннаваро низко оценил выступления хавбека Поля Погба в последние годы.

Французский футболист покидает «Манчестер Юнайтед» и близок к возвращению в «Ювентус».

«Я надеюсь вновь увидеть настоящего Поля, того Поля, который играл за «Ювентус» прежде.

Ему нужно снова обрести мотивацию. Тот полузащитник, которого мы видели в последние сезоны, не принесет пользы ни «Ювентусу», ни сборной Франции», – сказал La Gazzetta dello Sport бывший защитник туринцев.

«Ювентус» получил устные гарантии перехода Погба. Трансфер на заключительном этапе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные