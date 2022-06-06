Каннаваро про Погба: «Тот хавбек, которого мы видели в последние годы, «Юве» пользы не принесет»

низко оценил выступления хавбека в последние годы.

Французский футболист покидает и близок к возвращению в .

«Я надеюсь вновь увидеть настоящего Поля, того Поля, который играл за «Ювентус» прежде.

Ему нужно снова обрести мотивацию. Тот полузащитник, которого мы видели в последние сезоны, не принесет пользы ни «Ювентусу», ни сборной Франции» , – сказал La Gazzetta dello Sport бывший защитник туринцев.

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