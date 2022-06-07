Поль Погба: «Каждый хочет чувствовать себя любимым, важно ощущать, что тебя ценят. Даже лидеру иногда нужна поддержка»

рассказал, что ему важно чувствовать любовь и поддержку от партнеров по команде.

«Каждый хочет чувствовать себя любимым, любому человеку нужно это. Это нужно душе. Важно ощущать, что тебя ценят. Когда ты делаешь что-то хорошо, то хочешь услышать: «О, отлично. Молодец». Даже взрослым людям это необходимо. Приятно чувствовать, что твою работу ценят, что тобой довольны.

Если случается неудача, а кто-то подходит к тебе и говорит: «Спокойно, все в порядке, такое бывает»... Это дает огромный заряд. Это важно. Важно слышать определенные вещи от партнеров по команде. А уже потом ты можешь помочь им.

Мне нравится разговать с людьми. Ты можешь быть лидером, но даже лидер иногда нуждается в поддержке», – сказал бывший полузащитник .