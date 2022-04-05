Уэйн Руни: «Погба лучше двигаться дальше. В «МЮ» у него не задалось, его надо просто отпустить»

не видит необходимости для сохранять хавбека .

– Думаете, стоит за него бороться или лучше, чтобы он ушел?

– Мне кажется, наступил тот момент, когда, пожалуй, ему лучше двигаться дальше. Думаю, если Поль будет честен с собой, [он признает, что] его роль после возвращения не так велика, как ему бы хотелось.

Я видел, как он играет за сборную Франции. Это совершенно другой футболист! Видение поля, ведение игры – это все есть в каждом матче за Францию. В «Манчестер Юнайтед» у него сразу не задалось. Думаю, некоторых игроков стоит просто отпустить, – заявил главный тренер «Дерби Каунти».

Контракт полузащитника с «МЮ» рассчитан до конца нынешнего сезона. Подробно со статистикой француза можно ознакомиться здесь.