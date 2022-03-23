Поль Погба: «Я недоволен последними пятью годами карьеры. Я хочу брать трофеи – с «МЮ» или другим клубом»

не отрицает, что за сборную Франции играет лучше, чем за .

«С этим я согласен. Это правда. В сборной Франции я играю постоянно, а система игры отличается от той, что в клубе. Ну и в сборной, прежде всего, я играю на своей позиции.

Здесь я знаю свою роль, чувствую доверие тренера, партнеров. Это нормально чувствовать подобные отличия по сравнению с «МЮ», потому что тяжело сохранять стабильность, когда постоянно меняются твоя позиция, игровой стиль команды и партнеры.

У меня очень хорошие отношения с , он дал мне роль в команде, которая мне знакома. А есть ли у меня роль в «МЮ»? Я задаю себе этот вопрос и не знаю ответа.

Я хочу продолжать побеждать и прогрессировать. Я бы хотел вернуть те годы, в которые не выиграл трофеи. Нужно быть откровенным, я недоволен последними пятью годами. И в этом году мы тоже ничего не выиграем.

Я хочу брать титулы – с «МЮ» или другим клубом», – сказал хавбек «Юнайтед».

Срок контракта Погба истекает по завершении этого сезона, он станет свободным агентом.