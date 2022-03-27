Поль Погба: «МЮ» ничего не выиграл ни в этом году, ни в прошлые. Я хочу брать титулы, играть ради чего-то»

высказался о сложностях в «Манчестер Юнайтед» и будущем.

«По правде говоря, были трудные времена, особенно во время игры за «Юнайтед». Когда я не играю или когда нет результатов, приезд в сборную дает мне импульс.

Сложно оценить сезон, потому что много всего произошло, от смены тренера до моей травмы. Мы больше не боремся за титул, так что оценю нейтрально.

Я хочу выигрывать титулы, я хочу играть ради чего-то. Мы ничего не выиграли, что в этом году, что в прошлые. Вот что грустно.

Насчет моего будущего ничего не решено. Я могу принять решение завтра, могу во время трансферного окна. Я хочу прийти в себя и хорошо закончить сезон», – сказал хавбек .