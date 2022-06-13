«Бавария» заплатит за Мане 30-40 млн евро плюс бонусы. В ближайшие дни сделку не закроют

Стало известно, за сколько «Ливерпуль» может согласиться продать Садьо Мане.
Как утверждает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, переговоры с «Баварией» еще продолжаются, но в итоге команды должны сойтись на 30-40 млн евро плюс бонусы.
Поскольку ожидается, что для заключения сделки потребуется совершить еще несколько шагов, трансфер в ближайшие дни ожидать не стоит.
Сам футболист по-прежнему хочет перейти только в «Баварию». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Бавария» готовит новое предложение по Мане и скоро согласует с вингером условия контракта