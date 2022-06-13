«Бавария» заплатит за Мане 30-40 млн евро плюс бонусы. В ближайшие дни сделку не закроют

Стало известно, за сколько может согласиться продать .

Как утверждает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, переговоры с «Баварией» еще продолжаются, но в итоге команды должны сойтись на 30-40 млн евро плюс бонусы.

Поскольку ожидается, что для заключения сделки потребуется совершить еще несколько шагов, трансфер в ближайшие дни ожидать не стоит.

Сам футболист по-прежнему хочет перейти только в «Баварию». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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