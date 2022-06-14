«Бавария» даст 35+5 млн евро за Мане. Это третье предложение по вингеру «Ливерпуля»

пытается договориться с о трансфере .

Как пишет Bild, мюнхенский клуб готовит третье предложение в размере 35+5 млн евро. Теперь позиции клубов не так далеки. Ожидается, что в скором времени договоренность будет достигнута.

В начале июня «Ливерпуль» отказался продать Садьо «Баварии» за 21+4 млн фунтов. Затем мюнхенцы предложили 35 млн евро с учетом бонусов за три подряд «Золотых мяча» и три победы в Лиге чемпионов, но тоже получили отказ.

Сообщалось, что английский клуб хотел получить за вингера 50 млн евро, но потом снизил требования до 45 млн евро.

В минувшем сезоне 30-летний футболист провел 50 матчей за клуб во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 2 передачи. Статистику Мане можно изучить здесь.