Бабаян о проблемах в ЦСКА: «Легионеры не могли вывести зарплату из России. Было давление, чтобы они покинули страну»

Экс-тренер ЦСКА Григорий Бабаян рассказал о проблемах клуба в минувшем сезоне.

«Конечно, в ЦСКА мы остались недовольны результатом. До марта была надежда, что мы поборемся за второе место, но потом возникли проблемы. Они были связаны с внутренними делами, которые касались в том числе финансов, поскольку легионеры не могли вывести зарплату из России. Плюс было давление на тех же легионеров, чтобы они покинули страну.

Ну и затем российские клубы исключили из еврокубков, и по факту пятое или второе место никак не отличалось. Но, как спортсмен, ты все равно должен стремиться к победе, несмотря на обстоятельства», – сказал Бабаян.