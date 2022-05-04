РФС предложил господдержку и допфинансирование футбола на 23 млрд рублей в год

РФС подготовил пакет мер поддержки футбола.

Как сообщает РБК, Российский футбольный союз подготовил пакет мер налоговой поддержки субъектов футбола и определил потенциальные источники дополнительного финансирования спортивной индустрии. На заседании попечительского совета были представлены соответствующие документы.

Субъектами поддержки, по версии РФС, помимо него должны, в частности, стать профессиональные футбольные клубы, лиги и региональные федерации футбола. Оказывать помощь планируется начать уже во втором квартале 2022-го.

Некоторые предложения в документах были указаны как уже согласованные с Минфином:

– НДФЛ. Временное исключение из налогооблагаемой базы доходов работников субъектов спорта;

– Взносы во внебюджетные фонды. Временное установление ставки страхового взноса 20 вместо 30,2%. Уравнение субъектов поддержки с условиями для организаций массового спорта, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН);

– Освобождение от налога на прибыль/использование убытков предыдущих периодов для уменьшения налогооблагаемой базы. Снижение налоговой нагрузки в случае извлечения прибыли субъектами футбола. Зачет прибылей и убытков в соответствии с особенностью учета трансферных контрактов футбольных клубов;

– Обнуление НДС по спонсорским, рекламным и ТВ-контрактам, услугам на стадионах. Эта мера должна «повысить конкурентоспособность субъектов футбола на рынке рекламы за счет снятия косвенного дополнительного налогового бремени с контрактов». Кроме того, это должно исправить «дисбаланс» субъектов футбола между превалирующими доходами с НДС и превалирующими расходами без НДС, который негативно влияет на возможность возмещать НДС.

РФС предполагает, что источники дополнительных доходов будут приносить не менее 23 миллиардов рублей ежегодно.

Они необходимы, поскольку доходы федераций от коммерческой деятельности снижаются, сокращается рекламный рынок – «проекты развития находятся в зоне риска», констатирует союз. Предложения РФС касаются не только футбола, но и всей спортивной индустрии.

В качестве источников дополнительных доходов называются:

– Отчисления от букмекеров (9,2 млрд рублей). В документе содержится предложение «вернуть первоначальную формулировку закона о базе отчислений – 1,5% от пари». Речь идет о реформе регулирования букмекерского рынка, которая ввела новый порядок расчета целевых отчислений и заработала осенью 2021 года. – Отчисления от табака и алкоголя (13,8 млрд рублей). Согласно предложению РФС, необходимо внедрить отчисления на развитие спорта, «компенсирующие вред здоровью от использования указанной продукции». Союз называет базу расчета – «5% от акцизов».

Потенциально еще от 0,7 млрд рублей могли бы ежегодно принести «отчисления от лотерей»: в материалах РФС указано предложение союза сохранить 10% отчисления от лотерей для федерального бюджета и внедрить 10% для федераций. Но источник, близкий к союзу, говорит, что предложение по лотереям по состоянию на начало мая уже не актуально.