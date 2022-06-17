Вице-президент «Барселоны» о зарплатах: «Мы должны сократить их еще на 160 млн, но совать руку в карман человеку с контрактом – неблагодарное дело»

Вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам рассказал о зарплатах в клубе.

– Почему вы не смогли уменьшить фонд заработной платы так, как хотели?

– Засунуть руку в карман человеку, у которого есть контракт, подписанный кем-то другим, – очень неблагодарное дело.

Мы серьезный клуб. Мы должны выполнять взятые на себя обязательства, но мы также уполномочены изменить ситуацию.

– На сколько еще следует уменьшить фонд заработной платы?

– Наша цель – быть на уровне 400 миллионов, это означает, что мы должны сократить еще на 160 млн.

Это подходящая цифра, с которой может работать тренерский штаб и иметь в своем распоряжении команду, способную конкурировать во всех турнирах, – сообщил Эдуар Ромеу.

«Барса» вводит жесткий потолок зарплат: 10 млн евро, игроков поделят на уровни. Даже Левандовски готов зарабатывать в 3 раза меньше

«Spotify Камп Ноу» – теперь арена «Барсы». Музыкальный сервис спасет клуб как новый главный спонсор – за 75 млн евро в год