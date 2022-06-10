Вице-президент «Барсы» по экономике: «Нужно 500 млн евро, чтобы спасти клуб. Ситуация по-прежнему критическая»

находится в критической финансовой ситуации.

Об этом рассказал Эдуард Ромеу, вице-президент каталонцев по экономическим вопросам.

– Как бы вы описали нынешнюю экономическую ситуацию клуба?

– Ситуация по-прежнему критическая, но по сравнению с прошлым годом у нас есть преимущество – мы знаем, в каком положении находимся, и обозначили существующие проблемы. Мы знаем, в чем заключается драма.

– Сколько денег нужно, чтобы выбраться из этой драмы?

– Наибольший ущерб наносит существующий дисбаланс. Наш дефицит – 500 млн евро. К этой сумме можно было бы добавить еще 150 млн евро, если бы мы ничего не сделали. 500 млн евро – столько нужно, чтобы спасти «Барсу», – сказал Ромеу.

«Барса» вводит жесткий потолок зарплат: 10 млн евро, игроков поделят на уровни. Даже Левандовски готов зарабатывать в 3 раза меньше