«Барселона» снова обсудит снижение зарплат с Бускетсом, Пике и Альбой. Капитаны против, они делали это уже два раза

проведет новые переговоры с футболистами о снижении окладов.

Сообщалось, что капитаны команды , и выступили против очередного снижения зарплаты. Ранее они уже дважды шли на понижение оклада.

Однако каталонский клуб начинает новый раунд переговоров и надеется, что футболисты согласятся еще снизить зарплаты.

уже значительно снизил зарплату – с 12 до 5 млн евро в год до уплаты налогов – при продлении контракта на год.

«Барселона» обсудит вопрос с Бускетсом, Альбой и Пике, на этой неделе запланированы переговоры.

Клубу нужны продажи игроков и сокращение зарплат, чтобы иметь возможность подписать этим летом контракты с новичками.

«Барса» вводит жесткий потолок зарплат: 10 млн евро, игроков поделят на уровни. Даже Левандовски готов зарабатывать в 3 раза меньше