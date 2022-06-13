«Барселона» снова обсудит снижение зарплат с Бускетсом, Пике и Альбой. Капитаны против, они делали это уже два раза

«Барселона» проведет новые переговоры с футболистами о снижении окладов.
Сообщалось, что капитаны команды Серджи Бускетс, Жерар Пике и Жорди Альба выступили против очередного снижения зарплаты. Ранее они уже дважды шли на понижение оклада.
Однако каталонский клуб начинает новый раунд переговоров и надеется, что футболисты согласятся еще снизить зарплаты.
Серджи Роберто уже значительно снизил зарплату – с 12 до 5 млн евро в год до уплаты налогов – при продлении контракта на год.
«Барселона» обсудит вопрос с Бускетсом, Альбой и Пике, на этой неделе запланированы переговоры.
Клубу нужны продажи игроков и сокращение зарплат, чтобы иметь возможность подписать этим летом контракты с новичками.
«Барса» вводит жесткий потолок зарплат: 10 млн евро, игроков поделят на уровни. Даже Левандовски готов зарабатывать в 3 раза меньше