Сарри звонил Буффону, чтобы обсудить возможный трансфер вратаря «Аталанты» Карнезекки

связался с , чтобы обсудить потенциального новичка .

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messagero, главный тренер римлян звонил голкиперу, с которым работал в «Ювентусе», чтобы узнать его мнение о вратаре «Аталанты» Марко Карнезекки. В данный момент 21-летний футболист выступает за «Кремонезе» на правах аренды.

«Лацио» ищет нового голкипера, поскольку Томас Стракоша, скорее всего, покинет команду этим летом. Помимо Карнезекки, внимание клуба привлекли и .