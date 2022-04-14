назвал самых сильных вратарей, против которых он играл.

«Я не могу выбрать одного, поэтому назову четырех. Касильяс, Буффон, , Нойер. Я уверен, что есть много других отличных вратарей, но в данный момент я о них забыл.

Трудно определить, кто из них сильнее. Когда я играл против Буффона в Италии, он был невероятен. Ощущение, которое ты испытываешь, когда играешь против него, просто невероятное. Карьера, которую он сделал, выиграв все в футболе, невероятна», – сказал нападающий Sky Sports.