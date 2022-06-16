«Арсенал» уверен, что подпишет Жезуса и Тилеманса летом. Габриэл хочет перейти

работает над трансфером нападающего «Манчестер Сити» .

Как пишет The Times, уверенность лондонского клуба в успешном осуществлении сделки растет. Бразилец хочет присоединиться к «Арсеналу». После трансфера Эрлинга Холанда Жезус принял решение об уходе из .

Размер первого предложения, сделанного «канонирами», составил 30 млн фунтов. Теперь, как ожидается, «Арсенал» увеличит предложение – оно приблизится к сумме в 50 млн фунтов, которую и просит «Ман Сити» за форварда.

Для главного тренера «Арсенала» трансфер Жезуса стал одним из приоритетов на лето. Они знакомы со времен работы Артеты в штабе Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Также форварда предлагали подписать «Тоттенхэму» и «Челси».

Кроме того, «Арсенал» убежден, что сможет убедить полузащитника Юри Тилеманса присоединиться к клубу.

Контракты Жезуса и Тилеманса с клубами действуют до лета 2023 года.