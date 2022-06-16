«Арсенал» уверен, что подпишет Жезуса и Тилеманса летом. Габриэл хочет перейти

«Арсенал» работает над трансфером нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса.
Как пишет The Times, уверенность лондонского клуба в успешном осуществлении сделки растет. Бразилец хочет присоединиться к «Арсеналу». После трансфера Эрлинга Холанда Жезус принял решение об уходе из «Ман Сити».
Размер первого предложения, сделанного «канонирами», составил 30 млн фунтов. Теперь, как ожидается, «Арсенал» увеличит предложение – оно приблизится к сумме в 50 млн фунтов, которую и просит «Ман Сити» за форварда.
Для главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты трансфер Жезуса стал одним из приоритетов на лето. Они знакомы со времен работы Артеты в штабе Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Также форварда предлагали подписать «Тоттенхэму» и «Челси».
Кроме того, «Арсенал» убежден, что сможет убедить полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса присоединиться к клубу.
Контракты Жезуса и Тилеманса с клубами действуют до лета 2023 года.