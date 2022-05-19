«Ман Сити» запросил 55 млн фунтов за Жезуса у «Арсенала». Этой продажей хотят отбить трансфер Холанда

сомневается, что стоит покупать Габриэла Жезуса у .

Как пишет ESPN, ссылаясь на собственные источники, «Манчестер Сити» потребует у лондонского клуба 55 млн фунтов (почти 65 млн евро) за форварда, контракт которого действует до лета 2023 года. Учитывая это обстоятельство, «Арсенал» удивлен, что «Ман Сити» оценил игрока в такую сумму.

Такая оценка основана не только на уважении «Ман Сити» к бразильцу, но и на желании компенсировать 60 млн евро, затраченные на форварда дортмундской .

Тренер «горожан» Пеп Гвардиола предпочел бы сохранить Жезуса, но не станет препятствовать, если форвард попросит отпустить его в другой клуб.

Если «Арсенал» не попадет в Лигу чемпионов, то практически лишится шансов на трансфер Габриэла. Руководство «канониров» дождется результатов сезона, а уже потом решит, как поступит. Отмечается, что «Арсенал» не закладывал попадание в топ-4 в бюджет, поэтому в случае, если клуб не выйдет в чемпионов, трансферные планы не пострадают.

Тренер Микель Артета – большой поклонник Жезуса. Они вместе работали в «Ман Сити». Однако «Арсенал» рассматривает и иные варианты усиления атаки.

В этом сезоне 25-летний форвард забил 13 голов и отдал 11 передач в 40 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам