«Ман Сити» хочет 50-60 млн евро за Жезуса, «Арсенал» готовит первое предложение

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Габриэл Жезус Футбол

«Манчестер Сити» назвал цену Габриэла Жезуса.

«Горожане» хотели бы получить за 25-летнего бразильца 50-60 млн евро, даже если его контракт, рассчитанный до лета 2023 года, не будет продлен.

«Арсенал» готовится сделать первое предложение о трансфере нападающего. Его агент сообщил, что игроку «нравится проект» лондонцев.

Жезус забил 8 голов и отдал 8 результативных передач в 26 матчах АПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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