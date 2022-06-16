Федотов о ЦСКА: «Команде нужно усиление. Есть позиции, которые нужно укрепить, должны сделать это»

заявил, что ЦСКА нужно усилить состав.

– Какими будут ваши первые шаги в ЦСКА?

– Моя первая задача – установление контакта с футболистами. Важно, чтобы они поверили в нашу искренность, и дальше мы уже вместе будем двигаться вперед.

Первый рабочий день всегда втягивающий. По продолжительности, интенсивности стартовая тренировка обычно небольшая. Футболисты приезжают на сбор готовыми к работе, но мы в принципе дали им еще день на то, чтобы они почувствовали свой организм.

Завтра будет утреннее занятие, футболисты пройдут тест, где им предстоит в том числе проявлять характер. Это тоже тренировка, необходимо понимать, на каком этапе каждый из них находится, чтобы в дальнейшем планировать нагрузку.

– Межсезонье совсем короткое, уже через месяц армейцам предстоит начать сезон. Насколько знаю, команда проведет как минимум четыре контрольных матча – один в последний день первого сбора и еще три в рамках Кубка PARI Премьер. Есть ли вероятность, что будет еще одна товарищеская игра уже после окончания предсезонного турнира?

– Если мы говорим о контрольных матчах, надо понимать, что часть футболистов, которые были задействованы в сборных, подъедут чуть позже. Кто-то, как Яка Бийол, только что закончил играть, и мы должны предоставить ему двухнедельный отдых. Это будет правильно. Футболисту необходимо отдохнуть, поскольку сезон обещает быть интенсивным.

Для подъехавших сборников, возможно, мы потом организуем игру, где примут участие и другие футболисты, которые получат недостаточно практики на этом турнире. Важно, чтобы все игроки плавно вошли в сезон.

– Ваши команды в последние годы удачно играли против ЦСКА. Против «Сочи» армейцы за два предыдущих чемпионата набрали всего 1 очко из 12 возможных. Это говорит о том, что вам прекрасно известны слабые места армейской команды, и у вас есть представление, каким образом их устранить.

– Начнем с того, что в составе ЦСКА произошли изменения, ряд футболистов недавно покинули команду. В частности, стержневой игрок , который был хорош в том числе и в атакующих действиях. Настоящий профессионал, большой мастер. Ушли еще несколько игроков. Поэтому команде нужно усиление.

Не буду конкретизировать для широкой публики, самое главное, что мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. Есть позиции, которые нужно укрепить, мы должны это сделать, – сказал главный тренер .