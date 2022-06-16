Федотов об уходе в ЦСКА из «Сочи»: «Решил: нужно двигаться вперед. Если не сделать этот шаг сегодня, не сделаешь его никогда»

рассказал, почему решил возглавить ЦСКА.

«Наш штаб пошел в ЦСКА, потому что это прекрасный вызов. Клуб с великолепной историей, многократный чемпион и обладатель Кубка России, победитель Кубка УЕФА. Очевидно, что это шаг вперед, который нельзя было не сделать. Словно откуда-то сверху сказали: вот ваш шанс, используйте его.

Мог ли остаться в «Сочи»? Никогда не был сторонником частой смены команд. Но, получив предложение ЦСКА, решил: нужно двигаться вперед. Время не стоит на месте, и, если не сделать этот шаг сегодня, не сделаешь его никогда.

Слукавлю, если скажу, что не волнуюсь. Не волнуется только человек, которого уже нет. Правильное волнение двигает нас вперед. Будем, как всегда, трудиться на совесть, и футбол нас за это отблагодарит», – сказал Федотов.

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