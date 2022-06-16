«Месси взял трофей, и для нас это был даже больший приз, чем победа со сборной. Он сильно страдал». Паредес о победе на Кубке Америки

вспомнил об эмоциях от победы на Кубке Америки-2021 со сборной .

«Думаю, это было лучше, чем то, о чем мы мечтали. Считаю, даже мечта не так совершенна, как то, что мы пережили. Это были 45 чудесных дней. Лео Месси стал чемпионом, и для нас это был даже больший приз, чем победа со сборной. Как я только что сказал, ни одна мечта не идеальна так, как все, что мы пережили на том турнире.

Наградой стало то, что мы смогли внести вклад в то, что Лео взял трофей. Думаю, он сильно страдал. Мы, как аргентинцы, тоже страдали, когда видели, как он проигрывал все эти финалы. Было здорово помочь ему взять трофей со сборной. Для нас это более чем достаточная награда», – сказал полузащитник и сборной Аргентины.

До Кубка мира-2021 сборная Аргентины с Месси в составе проиграла финал ЧМ-2014, а также три финала Кубка Америки (в 2007-м, 2015-м и 2016-м).