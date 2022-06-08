Леандро Паредес: «Месси незаменим для Аргентины, а всем остальным нужно доказывать свой уровень. Лео уникален»

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Леандро Паредес высказался о значении возможной победы Аргентины на ЧМ-2022 для Лео Месси.

«Если Аргентина выиграет чемпионат мира в Катаре, я буду рад за Месси сильнее, чем за себя.

Мы все надеемся, что это не последний чемпионат мира для него. Непросто отыграть еще четыре года ради чемпионата мира. У всех есть шанс на победу на этом турнире. Мы попытаемся это сделать.

Лично я чувствую поддержку со стороны тренера и команды, но я не незаменим. Конечно, незаменим только Месси. Все остальные должны доказывать, что соответствуют уровню сборной.

Только Месси уникален, его статус неоспорим», – сказал полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины в интервью La Red.

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