«Для Месси в финале Кубка Америки не было среднего варианта. Либо к Богу, либо в ад». Де Пауль о Лео

и Родриго де Пауль пили мате перед финалом Кубка Америки.

Полузащитник «Атлетико» и сборной Аргентины вспомнил события лета 2021 года, описывая свое уважительное отношение к нападающему, выступающему сейчас за .

«Период перед Кубком Америки получился достаточно сложным. У нас было два матча – с Чили и Колумбией. Мы находились взаперти в течение 45 дней. Мы ужинали и выключали телевизор. Чувствовалось, что некоторые люди не хотели успеха сборной, нас всех оценивали. Если они критиковали Лео, то что оставалось нам, составу, тренерскому штабу.

Мы с самого начала оседлали хорошую волну. Сегодня я гораздо сильнее восхищаюсь Месси как человеком – за то, как он развивается по жизни. Нелегко им быть.

Утром [перед финалом Кубка Америки] мы собрались, чтобы попить мате. Папу Гомес и я встали раньше всех. И в день финала с Бразилией я наблюдал [за Месси].

Ощущалась тревога, нервозность, страх. Некоторые люди контролируют это лучше, другие – хуже. А те, кто говорят, будто не чувствуют этого, лгут.

И я смотрел на Месси, попивая мате, и для него не было промежуточного варианта. На «Маракане», против и . Либо к Богу, либо в ад.

Он провел необыкновенный Кубок Америки: результативные передачи, голы. Но футбол, к сожалению, таков. Я говорю: «Лео, сегодня для тебя…» Он в ответ: «Да, да…» И подает мате.

То, что ему представилась возможность осуществить мечту, которая у него была, доставляет большое удовольствие», – сказал де Пауль в интервью Telefé.

обыграла национальную команду Бразилии в финале Кубка Америки со счетом 1:0. Де Пауль сделал результативную передачу на полузащитника Анхеля Ди Марию.