Эми Мартинес о мотивационных речах Месси: «Затыкаются все: тренер, президент Аргентины, кто бы то ни было. У меня шли мурашки»

Эмилиано Мартинес считает, что даже президент Аргентины должен молчать, когда говорит Лионель Месси.
Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины рассказал, какую речь произнес Месси перед финалом Кубка Америки-2021.
«Он произнес речь, в которой сказал, что это будет его последний [Кубок Америки] и что он собирается выложиться по полной. У меня пошли мурашки, когда Месси заговорил.
Все затыкаются. Все, кем бы они ни были: главный тренер, президент Аргентины, кто бы там ни находился. Они просто затыкаются», – сказал Мартинес Prime Video.