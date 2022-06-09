Эми Мартинес о мотивационных речах Месси: «Затыкаются все: тренер, президент Аргентины, кто бы то ни было. У меня шли мурашки»

считает, что даже президент Аргентины должен молчать, когда говорит .

Вратарь и сборной рассказал, какую речь произнес Месси перед финалом Кубка Америки-2021.

«Он произнес речь, в которой сказал, что это будет его последний [Кубок Америки] и что он собирается выложиться по полной. У меня пошли мурашки, когда Месси заговорил.

Все затыкаются. Все, кем бы они ни были: главный тренер, президент Аргентины, кто бы там ни находился. Они просто затыкаются», – сказал Мартинес Prime Video.