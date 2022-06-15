Бакаев о переходе в «Зенит»: «Я хочу стать чемпионом, у меня еще нет этого титула. Попал в очень сильную команду с большой историей»

рассказал о желании выиграть чемпионат России вместе с «Зенитом».

25-летний воспитанник подписал контракт с питерским клубом по схеме «3+1».

– Сегодня вы стали игроком . Расскажите, что это значит для вас.

– Это многое значит – я попал в очень сильную команду с большой историей.

Для меня это новый вызов, и я к нему готов. Буду выкладываться на все сто процентов, чтобы все были мной довольны и хорошо приняли.

– Расскажите какие-нибудь подробности о ходе переговоров. Долго ли вы размышляли? Как принимали решение?

– Это решение мы принимали вместе с семьей и моим агентом. Мы посоветовались и решили, что здесь нам будет лучше всего. Новый клуб – это всегда непросто. Это что-то новое.

– Поделитесь спортивными целями, которые вы ставите перед собой, учитывая высокий уровень конкуренции в «Зените».

– Естественно, я хочу стать чемпионом, у меня еще нет этого титула. А вообще хочется выиграть все!

Конкуренция – это хорошо, для меня – уж точно, поэтому буду работать, доказывать и делать все, чтобы быть игроком стартового состава.

– Какие у вас впечатления от Петербурга?

– Очень красивый город, очень понравился. Здесь можно спокойно гулять и наслаждаться видами, – сказал Бакаев.

В «Зените» будет новый Бакаев. В «Спартаке» он разрывал в контратаках, но впереди – другой стиль