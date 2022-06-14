Игонин о том, как болельщики «Зенита» примут Бакаева: «Одно дело, когда человек играет и делает дело. Другое – когда много разговаривает»

оценил возможный переход в «Зенит».

– У Бакаева есть интересные качества. Таких игроков не так много в чемпионате России.

Тут другой вопрос: насколько он сможет играть на команду? Все-таки ему нравится играть в свой футбол, как ему хочется. И тут должна произойти история его взросления как футболиста.

Конкуренция с бразильцами будет полезной историей для него, даже если он ее не выиграет. Понимание конкуренции всегда идет на пользу футболисту.

– Как вы думаете, болельщики «Зенита» его примут или получится, как с Дзюбой, которого некоторые фанаты освистывали?

– Одно дело, когда человек играет и делает свое дело. И другое, когда человек много разговаривает.

Когда начинаются громкие заявления совершенно противоположной направленности, это болельщикам не нравится. Соответственно, все должно показываться в игре.

Мы можем вспомнить достаточно примеров, когда игроки не нравились болельщикам, но благодаря самоотдаче игроков менялось настроение болельщиков, – сказал бывший футболист команды из Санкт-Петербурга.

«Зенит» согласовал основные детали контракта с Бакаевым, но о сроках еще не договорились. 4 года – компромиссный вариант