Карло Анчелотти: «Говорили, что «ПСЖ», «Челси» и «Сити» не повезло, что «Реал» был лучше в одном матче. «Ливерпуль» было легче разгадать»

Теги ПСЖ Карло Анчелотти Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти высказался о пути «Реала» к победе в Лиге чемпионов.

«Люди говорили, что «ПСЖ» не повезло, «Челси» не повезло, «Манчестер Сити» не повезло. Лишь в одном матче, как все говорили, «Реал» был более или менее на уровне соперника.

Думаю, нам помогло то, что «Ливерпуль» легче разгадать, чем остальные команды [с которыми играл «Реал»]. У них очень четкая философия, и мы могли подготовиться так, как мы это сделали. Мы знали, какую стратегию использовать – нельзя было давать им пространство за спиной у наших защитников, в которое они могли бы забегать.

Возможно, наш футбол не был невероятно прекрасным с точки зрения эстетики, но разыгрывать мяч от обороны – не очень хорошая идея. Это побуждало бы их прессинговать. Мы сделали несколько забросов вперед, а потом стали лучше контролировать мяч, особенно – во втором тайме», – сказал тренер «Реала».

Анчелотти первым из тренеров выиграл четыре ЛЧ и переписал историю. Как же хочется его обнять 💘

«Ливерпуль» доминировал первые 30 минут, но «Реал» невозможно сломать. Каземиро – супергерой

Опрос

«Реал» снова забрал ЛЧ – величайший клуб в истории?
28526 голосов
Точно да
83%
Реал Мадрид
Есть варианты
17%
Лига чемпионов УЕФА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные