Дядя Надаля сравнил Рафаэля с «Реалом»: «Им не давали шансов с «ПСЖ» и «Ман Сити», но они выиграли. Рафа – боец»

Тони Надаль сравнил Рафаэля Надаля с .

«Мы видели все это в футболе: «Реалу» почти не давали шансов с и , но они выиграли. Люди, которые упорно сражаются, обычно всегда на вершине. А Рафаэль – боец.

Есть ли у теннисистов желание свергнуть Рафаэля? Я знаю, что это нормально. Люди хотят видеть новую фигуру, но ты постоянно говоришь: «Не думайте, что я все, я еще не закончил».

Я ограничусь фактами: люди говорили, что у Рафаэля больше нет шансов на победу в «Ролан Гаррос». Но я думаю, что когда он выходит на корт даже в минимальной форме, то он такой соперник, с которым нужно считаться», – сказал дядя и бывший тренер Надаля.