Чалов пропустил 3 из 6 последних матчей «Базеля», выходил в старте – месяц назад

Федор Чалов не вышел на поле в составе «Базеля» в игре с «Цюрихом».
Швейцарская команда, за которую на правах аренды выступает форвард ЦСКА, проиграла на своем поле в матче 32-го тура национального чемпионата (0:2).
24-летний российский нападающий всю игру провел на скамейке запасных. Это уже третий для него матч из шести последних, в котором он не вышел на поле.
В стартовый состав «Базеля» Чалов не попадает уже почти месяц – с 3 апреля.
В 10 матчах швейцарского первенства Чалов забил четыре гола. Его статистика – здесь.