Чалов пропустил 3 из 6 последних матчей «Базеля», выходил в старте – месяц назад

не вышел на поле в составе «Базеля» в игре с .

Швейцарская команда, за которую на правах аренды выступает форвард , проиграла на своем поле в матче 32-го тура национального чемпионата (0:2).

24-летний российский нападающий всю игру провел на скамейке запасных. Это уже третий для него матч из шести последних, в котором он не вышел на поле.

В стартовый состав Чалов не попадает уже почти месяц – с 3 апреля.

В 10 матчах швейцарского первенства Чалов забил четыре гола. Его статистика – здесь.