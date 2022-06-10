Мане сообщил Нагельсманну, что хочет перейти только в «Баварию». Мюнхенцам нравится отсутствие спесивости у сенегальца

Переговоры о переходе Садьо Мане в «Баварию» продвигаются успешно.
Вингер «Ливерпуля» пообщался с главным тренером мюнхенцев Юлианом Нагельсманном по телефону и дал понять, что хочет перейти только в «Баварию».
Боссам мюнхенцев очень нравится отсутствие спесивости у 30-летнего хавбека. Он не выдвигал никаких требований по позиции на поле и готов к любой роли в команде.
В «Баварии» рассчитывают, что Мане станет важной фигурой в раздевалке, а Серж Гнабри и Лерой Сане выйдут на новый уровень, играя рядом с ним.
Журналист Флориан Плеттенберг отмечает, что вероятность перехода Мане в «Баварию» достаточно высокая.