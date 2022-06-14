Холанд об игре отца за «Ман Сити»: «За 20 лет многое изменилось. Мы обсуждали, что будет лучше для меня»

рассказал, как его отец повлиял на решение о переходе в .

– Ваш отец был капитаном «Ман Сити» на рубеже веков. Раньше вы коротко говорили об этом, но какую роль сыграл он в том, чтобы убедить вас выбрать именно этот клуб и помочь принять такое решение?

– Да, конечно. Он жил в Англии, играл за этот клуб.

Конечно, за 20 лет многое изменилось, но он жил здесь, поэтому он знает, что это такое. Мы говорили об обычных вещах, обсуждали, что будет лучше для меня. Мы старались выяснить все, и он был хорошим отцом в этом вопросе, – сказал новичок «Манчестер Сити».

Отец Эрлинга, , в Англии выступал за три команды – «Манчестер Сити», «Лидс» и «Ноттингем Форест».

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