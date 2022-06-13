Каррагер о Холанде в «Сити»: «Клубы АПЛ будут обеспокоены, но не нужно сразу поднимать белый флаг. Интересно, как Эрлинг впишется в команду»

высказался о переходе в «Манчестер Сити».

«Это вызовет беспокойство у других клубов АПЛ. Речь идет о футболисте, вошедшем в число лучших игроков мира уже в столь юном возрасте. Но я не думаю, что остальным стоит сразу поднимать белый флаг, потому что будет интересно взглянуть, как он впишется в новую команду.

В последние годы Пеп Гвардиола не использовал центрального нападающего и все равно добивался успеха. Так что будет интересно посмотреть на то, как Холанд освоится, но то, что один из ведущих футболистов мира стал частью нашей лиги, – фантастика. Это бывает не так часто, особенно когда дело касается столь молодых игроков. Его лучшие годы пройдут в АПЛ.

Очевидно, непросто будет остановить. У них очень много футболистов, которые не играют через центр. Они очень хорошо держат мяч и контролируют игру. Но, возможно, в какой-то степени они утратят эти черты. Поэтому я не думаю, что можно утверждать, будто «Сити» выиграет все турниры», – сказал экс-защитник «Ливерпуля».

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