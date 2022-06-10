«Каттани нашел Абаскаля, а Федун кандидатуру согласовывал. Осинькина забанил именно Лука». Рабинер о поиске «Спартаком» тренера

рассказал, как «Спартак» искал нового главного тренера.

вчера покинул московский клуб, а сегодня был назначен 33-летний испанец Гильермо Абаскаль.

«Вчерашняя новость вряд ли шокировала Федуна, Зарему Салихову и .

Тут скорее стоит приятно удивляться поведению спортивного директора, который продолжает работу. Именно он искал нового тренера и нашел его в лице Абаскаля, а Федун кандидатуру согласовывал.

То есть конфигурация не изменилась, и все разговоры о том, будто выбор уже не в руках семьи, крайне преждевременны. Если Леонид Арнольдович и будет отходить от дел и передавать управление клубом «Лукойлу», то очень постепенно, без резких движений.

В приоритете поисков снова был иностранец, которого в итоге и взяли. Хотя с учетом нынешних реалий россиянин не был исключен. И сразу с несколькими российскими тренерами в последний месяц велись переговоры – как минимум на начальной стадии. , самый востребованный специалист на нынешнем тренерском рынке, в этом списке также фигурировал.

У того же Федотова заканчивался контракт, и с ним можно было общаться свободно. А, допустим, у , которого в этом перечне также называли, остался еще год трехлетнего соглашения с «Ахматом». Если какой-то клуб его захочет, то, насколько мне известно, предполагаемая цена выкупа сейчас составила бы от миллиона до полутора евро. И когда кто-либо начинал прощупывать почву, то Талалаев сразу вежливо отправлял этих людей к руководству «Ахмата». Дальше разговоров дело так и не зашло.

Что касается , то его кандидатуру вроде как забанил именно Каттани – и не из-за тренерских качеств, а из-за неизбежного в этом случае роста влияния на «Спартак» агента Павла Андреева.

Что касается , то в моем понимании оно было бы возможно только в случае ухода из «Спартака» Федуна. Эти два человека абсолютно несовместимы.

На самом деле не вполне понимаю, какой смысл сейчас был искать европейца, если уже по многим примерам понятно – он, как тот же Ваноли, с большой долей вероятности может уйти в любой момент. Даже если он «один из самых перспективных тренеров Европы», как выразился о нем Каттани. Сегодня Абаскаль согласился, а завтра что-то произойдет – и тренера придется искать заново. Дай бог ему, конечно, удачи, но все это со стороны высшего руководства красно-белых кажется каким-то малоуместным донкихотством.

Понимаю, что Зарема вообще не признает российскую тренерскую школу (можно вспомнить, что она говорила на эту тему в интервью Ксении Собчак, и не только), но при текущем положении дел это кажется мне противоречием объективным реалиям. С трудом представляю, что в лице Абаскаля «Спартак» впервые за много лет получит тренера всерьез и надолго.

Хотя ясно, что такой цели даже не ставится, а единственный принцип – «живем здесь и сейчас», – написал журналист .

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Знакомьтесь, это Гильермо Абаскаль