Каттани о назначении Абаскаля в «Спартак»: «Мы выбрали одного из самых многообещающих тренеров Европы»

Теги Спартак премьер-лига Россия Паоло Ваноли Лука Каттани Гильермо Абаскаль Футбол

Лука Каттани прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост тренера «Спартака».

«Во-первых, хочу выразить личную благодарность и признательность мистеру Ваноли и всем членам его тренерского штаба. Каждый из них ни на секунду не останавливался в своей работе и верил в свою миссию, что привело нашу команду к победе в Кубке России.

И я приветствую в «Спартаке» мистера Абаскаля, а также его ассистентов. Убежден: мы выбрали одного из самых многообещающих тренеров Европы. Несмотря на свой еще молодой возраст, Гильермо имеет уже немало опыта.

Наш новый главный тренер пока не в России, но с сегодняшнего дня он уже полностью вовлечен в подготовку «Спартака» к новому сезону.

На следующей неделе мы планируем подробно объяснить изменения, которые произошли в нашем клубе за последние часы», – сказал спортивный директор «Спартака».

Знакомьтесь, это Гильермо Абаскаль

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