Хави настаивает на трансфере Кунде. Он хочет, чтобы в центре защиты «Барсы» играли Жюль и Араухо

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Защитник «Севильи» Жюль Кунде привлек внимание «Барселоны».

По сведениям Diario Sport, главный тренер каталонцев Хави хочет, чтобы в центре обороны у него выступали Кунде и Рональд Араухо – такое сочетание ему представляется соответствующим задачам по завоеванию трофеев.

Испанец настаивает на подписании Кунде, но понимает, что у «блауграны» есть существенные финансовые проблемы. Тем не менее он надеется на то, что руководству удастся все наладить.

Стоимость Кунде может доходить до 60 млн евро, интерес к нему также проявляет «Челси». Подробно со статистикой 23-летнего француза можно ознакомиться здесь.

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