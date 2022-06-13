Хави настаивает на трансфере Кунде. Он хочет, чтобы в центре защиты «Барсы» играли Жюль и Араухо

Защитник «Севильи» Жюль Кунде привлек внимание «Барселоны».
По сведениям Diario Sport, главный тренер каталонцев Хави хочет, чтобы в центре обороны у него выступали Кунде и Рональд Араухо – такое сочетание ему представляется соответствующим задачам по завоеванию трофеев.
Испанец настаивает на подписании Кунде, но понимает, что у «блауграны» есть существенные финансовые проблемы. Тем не менее он надеется на то, что руководству удастся все наладить.
Стоимость Кунде может доходить до 60 млн евро, интерес к нему также проявляет «Челси». Подробно со статистикой 23-летнего француза можно ознакомиться здесь.