«Челси» хочет подписать Кунде, как только снимут санкции. Контракт с игроком согласован, «Севилья» просит около 70 млн евро

намерен подписать , когда с клуба снимут санкции.

Из «Челси» уходят Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен, поэтому клуб намерен подписать центрального защитника топ-уровня.

По данным Goal.com, у лондонцев есть устная договоренность с защитником «Севильи» о переходе в ближайшее трансферное окно. Условия контракта с ним уже согласованы. Игрок мог оказаться в «Челси» еще прошлым летом, но тогда сделка сорвалась.

«Синие» планируют осуществить трансфер сразу после продажи клуба и снятия санкций с «Челси». Как и лондонский клуб, «Севилья» хочет, чтобы сделка была закрыта как можно скорее – это даст испанцам возможность потратить больше времени на поиск замены для Кунде.

просит за Кунде, который может действовать как в центре, так и на правом фланге обороны, около 59 млн фунтов (почти 70 млн евро).

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