Тухель получит 200 млн фунтов на трансферы от новых владельцев «Челси». Приоритеты – Кунде и Гвардиол

Главный тренер сможет потратить 200 млн фунтов на трансферы летом.

Такую сумму готов выделить консорциум Тодда Боэли, совладельца «Лос-Анджелес Доджерс», который близок к покупке лондонского клуба.

Приоритет «Челси» – усиление обороны в связи с уходом Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена и, вероятно, Сесара Аспиликуэты.

Главные цели «синих» – защитники Жюль Кунде ( ) и Йошко Гвардиол ( ). Всего в лонг-листе «Челси» – 8 игроков обороны, в том числе Пау Торрес («Вильярреал») и («Атлетико»).

Также «Челси» претендовал на Орельена Тчуамени, но хавбек «Монако» предпочел перейти в «Реал», а полузащитника Деклана Райса «Вест Хэм» оценивает в 150 млн фунтов.

В случае продажи Тимо Вернера, Хакима Зиеша или Кристиана Пулишича «синие», скорее всего, рассмотрят трансфер вингера Рахима Стерлинга («Манчестер Сити»), который через год может стать свободным агентом.

Также пока неясно будущее в «Челси» нападающего Ромелу Лукаку.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам