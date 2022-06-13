Кавазашвили о Рыбусе: «Не все поляки поливают нас! Мачей в России уже 10 лет, он наш парень»

выскзался о переходе в «Спартак».

«Покупка Рыбуса – положительный фактор. Мачей – опытный парень. После ухода в «Марсель» нашего уважаемого и любимого француза [Самюэля Жиго] настала пора пригласить футболиста такого же уровня. Рядом с Джикией Рыбус сможет сыграть достаточно уверенно.

Злые языки говорят: «Как же так? Берут футболиста-поляка? Как же он может быть в Москве?» Считаю, что, если во всем мире все люди подонки, то тот, кто об этом лишь подумает, сам трижды подонок.

Все национальности по-разному думают. Они находятся либо во временном затруднении, либо в помутнении. Тогда что говорить о Черчесове, который был в Польше, а теперь тренирует в Венгрии? Не все поляки поливают нас! А что говорить о Рыбусе, который уже лет 10 в России. Он наш парень», – сказал бывший вратарь «Спартака».

Кавазашвили о Рыбусе в «Спартаке»: «Я в шоке. Зачем подбирать чужих игроков, тем более списанных?»