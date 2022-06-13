Угаров о бразильцах «Зенита»: «Средние футболисты для европейского уровня, не надо из них делать сверхзвезд. Такую зарплату, как в «Зените», они нигде не получат»

считает бразильцев «Зенита» игроками недостаточно высокого уровня.

, Клаудиньо, и не присутствовали на первой тренировке команды.

– Вас это так беспокоит? Им лететь далеко. Я не вижу здесь никаких сложностей. Ничего страшного не произошло.

– Может это косвенно означать, что бразильские легионеры могут не приехать?

– Наверное, может. Почему нет? Если они не приедут, об этом объявят.

– Есть версия, что «Зенит» идет навстречу бразильцам и создает им комфортные условия, чтобы они остались в России.

– Кому они еще нужны? Вы думаете, что за ними стоит очередь?

– Если УЕФА позволит им уйти свободными агентами, наверное, они будут востребованы.

– Такую зарплату, как в «Зените», они нигде не получат. Считаю, что они – средние футболисты для европейского уровня. Не надо из них делать каких-то сверхзвезд. Чего же Малком не играл в «Барселоне»? Вы до этого слышали о таком футболисте?

– Он проявил себя в «Бордо», а в «Барселоне» не был основным игроком. У него были серьезные конкуренты.

– Так же он сейчас приедет в Бразилию и будет там играть.

– Если все-таки бразильцы покинут «Зенит», это сильно на нем скажется?

– Скажется, конечно. Если они покинут, значит, их заменят российские футболисты.

– Одним из кандидатов называют Зелимхана Бакаева.

– Медведев же сказал, что пока нет никакой конкретики.

– Итальянские СМИ сообщают, что «Аталанта» готова продать Миранчука. Как вы считаете, стоит ли «Зениту» за него побороться?

– Миранчук должен приехать и играть. Он же не будет сидеть на лавке.

– А если уйдут бразильцы?

– Надо говорить по факту. Бразильцы сейчас в «Зените», у них есть контракты, они должны приехать завтра-послезавтра. Если не приедут или Семак скажет: «Все, мы бразильцев потеряли», тогда надо это обсуждать, – сказал бывший полузащитник .