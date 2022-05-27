Гендиректор «Зенита»: «Все наши иностранцы не хотят уезжать. Новый лимит позволяет пригласить легионеров, но нужно дождаться решения ФИФА»

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Александр Медведев рассказал о будущем легионеров «Зенита» и о перспективах молодых игроков.

«Новый лимит позволяет пригласить легионеров, но давайте сначала дождемся решения ФИФА.

На сегодняшний день все наши иностранцы заявили, что они не хотят никуда уезжать.

И бразильцы, и Барриос, и Ловрен готовятся прибыть на сборы.

Кирилл Кравцов очень хорошо себя показал [в «Нижнем Новгороде»]. Он будет работать на сборе с «Зенитом». В этом году сбор будет здесь, в Санкт-Петербурге.

У нас есть возможность выкупить [у «Ростова» Данилу] Прохина. Будем обсуждать эту тему позднее. Плюс есть новый лимит, который усилит конкуренцию не только между иностранцами, но и между иностранцами и россиянами, между самими российскими футболистами.

Только конкуренция может привести к выходу на пик игры, к выступлениям в профессиональном клубе», – заявил гендиректор «Зенита».

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