Тренер «Зенита» Оливейра: «Все иностранцы настроены остаться. Ребята довольны в России»

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра сообщил, что все иностранцы готовы остаться в клубе.
– Вы лучше всего общаетесь с иностранцами, точно чувствуете их настроение. Они все готовы остаться в «Зените» на следующий сезон?
– Да! Все ребята довольны в России, все себя чувствуют хорошо, поэтому все настроены остаться здесь.
– Их не напрягает отсутствие Лиги чемпионов?
– Этот вопрос мы пока не обсуждали, но они спокойно к этому относятся. В принципе все нормально.
– От их национальных федераций нет никаких санкций? Некоторым европейцам говорят: «Если вы останетесь, то не будете играть за сборную»...
– Нет, по этому поводу ничего нет. Тем более на данный момент наши футболисты не вызываются в сборную. Все нормально, все спокойно, – сказал Оливейра.
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