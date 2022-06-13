Гендиректор «Факела» Асхабадзе: «Наш стадион достаточно обветшалый, но я не вижу принципиальной разницы с аренами «Арсенала», «Оренбурга», «Уфы»

Гендиректор «Факела» сравнил стадион в Воронеже с другими аренами клубов РПЛ.

Воронежский клуб после выхода из получил от РФС лишь временную лицензию для участия в РПЛ из-за несоответствия стадиона регламенту.

Сообщалось, что «Факел» потратил более 200 млн рублей на приведение стадиона в соответствие требованиям РФС. Кроме того, арену «Факела» реконструируют за 165 млн рублей.

«Мы знаем, что нужно исправлять. У нас есть недочеты, которые необходимо исправить.

Мы не собираемся никого обманывать, что у нас стадион новый. Стадион достаточно обветшалый, но мы совершенно точно будем исправлять основные недочеты и замечания.

Я не вижу принципиальной разницы со стадионами команд, которые достаточно давно выступают в РПЛ. Имею в виду арены тульского , , той же «Уфы», которая периодически попадает в РПЛ», – сказал в программе «Громко!».

У «Факела» проблемы с допуском к РПЛ – из-за стадиона. Лига нервничает, РФС успокаивает, «Уфа» готова выскочить