Нагучев о стадионе «Факела»: «Катакомбы – это ок? Если боссов клуба устраивает, снимаю все вопросы»

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Роман Нагучев отреагировал на слова спортивного директора «Факела». 

Ранее комментатор «Матч ТВ» опубликовал несколько фотографий со стадиона воронежского клуба и написал: «Надеюсь, что это страшилище ни при каких обстоятельствах не появится в приличном обществе».

Директор «Факела» Кирилл Котов ответил на слова комментатора: «Лишь бы он сам был в приличном обществе».

«Ну если даже боссов «Факела» устраивает такой стадион, то я вообще снимаю все вопросы.

Катакомбы – это ок? Ну и ладно. Наслаждайтесь», – написал Нагучев в своем телеграм-канале.

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