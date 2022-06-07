Нагучев о стадионе «Факела»: «Катакомбы – это ок? Если боссов клуба устраивает, снимаю все вопросы»

отреагировал на слова спортивного директора «Факела».

Ранее комментатор «Матч ТВ» опубликовал несколько фотографий со стадиона воронежского клуба и написал: «Надеюсь, что это страшилище ни при каких обстоятельствах не появится в приличном обществе».

Директор «Факела» ответил на слова комментатора: «Лишь бы он сам был в приличном обществе».

«Ну если даже боссов устраивает такой стадион, то я вообще снимаю все вопросы.

Катакомбы – это ок? Ну и ладно. Наслаждайтесь», – написал Нагучев в своем телеграм-канале.