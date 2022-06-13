Стадион «Факела» реконструируют за 165 млн рублей

Стало известно, сколько будет стоить реконструкция арены «Факела».
На это уйдет около 165 млн рублей, сообщает «Московский комсомолец в Воронеже».
По данным источника, самым дорогостоящим оказался монтаж системы контроля доступа зрителей (47 млн 700 тысяч рублей).
Чтобы привести освещение в соответствие требованиям РФС для РПЛ, потребуется 37,2 млн, а затраты на медиатабло и светодиодный медиапериметр обойдутся на 10 млн меньше.
На установку арочных металлодетекторов выделят 2,5 млн рублей, на мягкие кресла-трансформеры – 2 млн.
Губернатор региона Александр Гусев обещает, что работы завершатся уже к 1 июля.